На 52-й минуте поединка Лиги наций бригада украинских арбитров абсолютно ошибочно зафиксировала офсайд у игрока сборной Сан-Марино.

Украина – Шотландия: решающий матч Лиги наций будет обслуживать греческая бригада арбитров

Защитник эстонцев неаккуратно отдал пас назад и вывел соперника на рандеву с кипером, который отбил удар. После этого должен был быть угловой, но Монзуль послушала кого-то из помощниц (на линиях работали Марина Стрелецкая и Светлана Грушко) и зафиксировала офсайд. Положения вне игры никак не может быть, если игрок атакующей команды получает передачу от соперника.

Логично, что футболисты и тренер сборной Сан-Марино (он даже посмотрел повтор) были шокированы таким решением Монзуль. Оно произошло при счете 0:1, а затем эстонцы отгрузили команде карликовой страны еще 3 гола.

Скандальный момент на 05:05 видео: