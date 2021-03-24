Фанаты "оранжево-черных" уже могут приобрести билеты на поединок против самого принципиального соперника.

Донецкий Шахтер начал реализацию пропусков на матч 22-го тура УПЛ против Динамо. Предварительно Классическое состоится со зрителями, однако, в случае карантина, "горняки" обещают компенсировать средства за билеты.

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Продажа пропусков традиционно будет проходить в несколько этапов, сообщает официальный сайт "горняков".

1-й этап (с 24 по 28 марта). Приоритетная продажа для подписчиков Shakhtar Club.

2-й этап (29-30 марта). Продажа для болельщиков, посетивших два или более домашних матчей Шахтера в этом сезоне (Интер, Рух, Маккаби, Заря, Десна), а также для всех, кто приобрел билеты на игру Шахтер – Рома.

3-й этап (31 марта – 1 апреля). Продажа для тех, кто посетил хотя бы один домашний матч в текущем сезоне.

4-й этап. Продажа для зарегистрированных болельщиков ФК Шахтер.

Свободная продажа билетов начнется только в том случае, если останутся свободные места. Об этом будет сообщено дополнительно. Приобрести билеты можно онлайн на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Действует ограничение по количеству: 2 билета в одни руки.

Стоимость билетов колеблется от 50 до 9000 гривен за пропуск.

Standard: 50, 100, 150, 200, 250, 300 гривен;

The Club: 1000/1500 гривен;

The Lounge: 3000 гривен;

Корпоративные ложи: 5000, 6000, 8000, 9000 гривен.

К слову, все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность (оригинал действительного украинского паспорта, действительного загранпаспорта, действительного водительского удостоверения).

Напомним, Классическое состоится 17 апреля в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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