Шахтар – Динамо: стартував продаж квитків – хто зможе потрапити на Класичне?
Фанати "помаранчево-чорних" вже можуть придбати квитки на поєдинок проти найзапеклішого суперника.
Донецький Шахтар розпочав реалізацію перепусток на матч 22-го туру УПЛ проти Динамо. Попередньо Класичне має відбутися з глядачами, однак, у випадку карантинних обмежень, "гірники" обіцяють компенсувати кошти за квитки.
Трубін озвучив непростий рецепт, як Шахтарю наздогнати Динамо в турнірній таблиці УПЛ
Продаж перепусток традиційно проходитиме у кілька етапів, повідомляє офіційний сайт "гірників".
1-й етап (з 24 по 28 березня). Пріоритетний продаж для передплатників Shakhtar Club.
2-й етап (29-30 березня). Продаж для уболівальників, які відвідали два або більше домашніх матчів Шахтаря у поточному сезоні (Інтер, Рух, Маккабі, Зоря, Десна), а також для всіх, хто придбав квитки на гру Шахтар – Рома.
3-й етап (31 березня – 1 квітня). Продаж для тих, хто відвідав хоча б один домашній матч у поточному сезоні.
4-й етап. Продаж для зареєстрованих уболівальників ФК Шахтар.
Вільний продаж квитків почнеться лише у тому випадку, якщо залишаться вільні місця. Про це буде повідомлено додатково. Придбати квитки можна онлайн на shakhtar.com і в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store). Діє обмеження за кількістю: 2 квитка в одні руки.
Вартість квитків коливається від 50 до 9000 гривень за перепустку.
Standard: 50, 100, 150, 200, 250, 300 гривень;
The Club: 1000 / 1500 гривень;
The Lounge: 3000 гривень;
Корпоративні ложі: 5000, 6000, 8000, 9000 гривен.
До слова, усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати з собою документ, що посвідчує особу (оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).
Нагадаємо, Класичне відбудеться 17 квітня у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.
"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо