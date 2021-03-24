Фанати "помаранчево-чорних" вже можуть придбати квитки на поєдинок проти найзапеклішого суперника.

Донецький Шахтар розпочав реалізацію перепусток на матч 22-го туру УПЛ проти Динамо. Попередньо Класичне має відбутися з глядачами, однак, у випадку карантинних обмежень, "гірники" обіцяють компенсувати кошти за квитки.

Трубін озвучив непростий рецепт, як Шахтарю наздогнати Динамо в турнірній таблиці УПЛ

Продаж перепусток традиційно проходитиме у кілька етапів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

1-й етап (з 24 по 28 березня). Пріоритетний продаж для передплатників Shakhtar Club.

2-й етап (29-30 березня). Продаж для уболівальників, які відвідали два або більше домашніх матчів Шахтаря у поточному сезоні (Інтер, Рух, Маккабі, Зоря, Десна), а також для всіх, хто придбав квитки на гру Шахтар – Рома.

3-й етап (31 березня – 1 квітня). Продаж для тих, хто відвідав хоча б один домашній матч у поточному сезоні.

4-й етап. Продаж для зареєстрованих уболівальників ФК Шахтар.



Вільний продаж квитків почнеться лише у тому випадку, якщо залишаться вільні місця. Про це буде повідомлено додатково. Придбати квитки можна онлайн на shakhtar.com і в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store). Діє обмеження за кількістю: 2 квитка в одні руки.



Вартість квитків коливається від 50 до 9000 гривень за перепустку.

Standard: 50, 100, 150, 200, 250, 300 гривень;

The Club: 1000 / 1500 гривень;

The Lounge: 3000 гривень;

Корпоративні ложі: 5000, 6000, 8000, 9000 гривен.



До слова, усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати з собою документ, що посвідчує особу (оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).

Нагадаємо, Класичне відбудеться 17 квітня у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо