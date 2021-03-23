"Отставание от Динамо на 7 пунктов? Конечно, мы не должны были допускать такую ​​ситуацию. Но имеем то, что имеем. Нужно бороться. Каждый следующий матч будет для нас, как финал.

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Обидно, что допустили ситуацию, когда не все будет зависеть от нас. Нужно выигрывать все свои матчи и надеяться, что Динамо будет терять очки. Будем стараться, работать и верить в это", – признался Трубин в интервью "Футбол 24".

К слову, после 19-ти сыгранных туров преимущество "бело-синих" над Шахтером на вершине турнирной таблицы УПЛ составляет 7 пунктов. После паузы на матчи сборных, киевляне будут играть с Александрией на выезде, а дончане приедут в гости к Ворскле.

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо