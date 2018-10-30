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Шахтер – Динамо: Саленко положительно оценил шансы киевлян и верит в чемпионскую интригу

11:27 100 Читати українською
Шахтер – Динамо: Саленко положительно оценил шансы киевлян и верит в чемпионскую интригу
Олег Саленко / Фото: соцсети

Экс-нападающий киевского Динамо Олег Саленко поделился впечатлениями от Классического, которое состоится уже в эту субботу.

"Казалось, после победы в Лиге Европы над Ренном кризис Динамо уже в прошлом. Но поражение от Львова снова показало, что у команды Динамо есть проблемы.

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Результативность хромает, команда не знала, как взломать насыщенную оборону команды Бакалова. С другой стороны, Шахтер с Динамо не будет играть в таком же стиле, как Львов. Поэтому, как это ни парадоксально, в Динамо в матче против Шахтера будет возможность сыграть успешно. "Горняки" любят атаковать, бразильцы не умеют играть от обороны, в защите у "горняков" тоже есть проблемы, поэтому киевляне могут сыграть в контратакующем стиле и огорчить Шахтер.

Разозлит ли Динамо в игре с Шахтером домашнее поражение от Львова? Вполне возможно, потому что в Кубке против Мыная наверняка сыграет ближайший резерв, а остальные будут сосредоточены на Шахтере.

В случае победы Шахтера "горняки" оторвутся от Динамо на восемь очков, но чемпионская гонка еще не будет определена. Далее команды разделятся на шестерки и Динамо с Шахтером между собой сыграют еще два раза", – сказал Саленко портала Команда 1.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
21
час
:
10
мин
Динамо Киев
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