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Лунін зіграє у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано – Пеллегріно поставив українця у стартовий склад

10:11 1639 Читать на русском
Лунін зіграє у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано – Пеллегріно поставив українця у стартовий склад
Андрій Лунін / Фото: соцмережі

Український голкіпер Андрій Лунін нарешті отримає шанс проявити себе у футболці Леганеса.

Сьогодні Леганес прийматиме Райо Вальєкано у рамках 1/16 Кубка Іспанії.

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Ворота господарів з перших хвилин захищатиме 19-річний Андрій Лунін. Про це повідомив наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно на передматчевій прес-конференції.

Таким чином, вже сьогодні Лунін проведе дебютний матч у футболці Леганеса. Зазначимо, що Реал віддав Андрія в оренду Леганесу в надії, що український голкіпер матиме ігрову практику, але Пеллегріно поки не давав йому можливості проявити себе.

Матч Кубка Іспанії Леганес – Райо Вальєкано розпочнеться сьогодні о 21:30.

Теги
Іспанія Головне Андрій Лунін Андрій Лунін Кубок Іспанії Леганес Леганес Кубок Іспанії 2018/19
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