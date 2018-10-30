Шахтар – Динамо: Саленко позитивно оцінив шанси киян та вірить у чемпіонську інтригу

Екс-нападник київського Динамо Олег Саленко поділився враженнями від Класичного, яке відбудеться вже цієї суботи.

"Здавалося, після перемоги в Лізі Європи над Ренном криза Динамо вже в минулому. Але поразка від Львова знову показала, що у команди Динамо є проблеми.

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Результативність кульгає, команда не знала, як зламати насичену оборону команди Бакалова. З іншого боку, Шахтар з Динамо не гратиме в такому ж стилі, як Львів. Тому, як це не парадоксально, у Динамо в матчі проти Шахтаря буде можливість зіграти успішніше. "Гірники" люблять атакувати, бразильці не вміють грати від оборони, в захисті у "гірників" теж є проблеми, тому кияни можуть зіграти в контратакуючому стилі і засмутити Шахтар.

Чи розсердить Динамо в грі з Шахтарем домашня поразка від Львова? Цілком можливо, тому що в Кубку проти Миная напевно зіграє найближчий резерв, а решта буде зосереджена на Шахтарі.

У разі перемоги Шахтаря "гірники" відірвуться від Динамо на вісім очок, але чемпіонська гонка ще не буде визначена. Далі команди розділяться на шістки і Динамо з Шахтарем між собою зіграють ще два рази", – сказав Саленко порталу Команда 1.

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