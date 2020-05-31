Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Шахтера в матче 24 тура УПЛ.

"Не удалось не проиграть, до конца выдержать тот темп и игру, которые мы наметили. Но это вполне объяснимо, ведь у нас еще не тот игровой тонус. Ребята старались, отдали все силы, которые у них были на сегодняшний день, играли до конца на победу. Думаю, Шахтеру нельзя позволять подолгу контролировать мяч, но реалии сегодняшнего дня не позволяют придерживаться этого все 90 минут. К сожалению для нас, Шахтер лучше использовал свои моменты.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Конечно, спад во втором тайме связан с длительной паузой, это вполне естественно. Даже в этой ситуации мы не провели ни одной игры по 90 минут, просто не имели такой возможности. Жаль, что Классическое состоялось сразу после карантина, не дав возможности и времени набрать оптимальную форму. Но таковы реалии, нужно было из них выходить. Хочу еще раз сказать, что у меня нет никаких претензий к ребятам. Отдали на поле все, что могли на сегодняшний день, и даже, может, чуть больше. Где-то не хватило исполнительского мастерства, не только в атаке, но и в обороне, где Шахтер лучше использовал свои моменты, чем мы.

Хватит ли недели, чтобы подготовиться к Александрии? Это абстрактные разговоры, только сама игра все может показать. Будем стараться сделать все для этого. Конечно, следующий матч должен быть гораздо лучше. Будем надеяться и будем работать над этим.

Видел файер-шоу фанатов, когда они встречали нас перед стадионом – это прекрасно! Огромное спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать и верят в нас. Их поддержка всегда чувствуется. Всем здоровья!" – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте