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Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

20:44 150 Читати українською
Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Шахтера в матче 24 тура УПЛ.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Не удалось не проиграть, до конца выдержать тот темп и игру, которые мы наметили. Но это вполне объяснимо, ведь у нас еще не тот игровой тонус. Ребята старались, отдали все силы, которые у них были на сегодняшний день, играли до конца на победу. Думаю, Шахтеру нельзя позволять подолгу контролировать мяч, но реалии сегодняшнего дня не позволяют придерживаться этого все 90 минут. К сожалению для нас, Шахтер лучше использовал свои моменты.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Конечно, спад во втором тайме связан с длительной паузой, это вполне естественно. Даже в этой ситуации мы не провели ни одной игры по 90 минут, просто не имели такой возможности. Жаль, что Классическое состоялось сразу после карантина, не дав возможности и времени набрать оптимальную форму. Но таковы реалии, нужно было из них выходить. Хочу еще раз сказать, что у меня нет никаких претензий к ребятам. Отдали на поле все, что могли на сегодняшний день, и даже, может, чуть больше. Где-то не хватило исполнительского мастерства, не только в атаке, но и в обороне, где Шахтер лучше использовал свои моменты, чем мы.

Хватит ли недели, чтобы подготовиться к Александрии? Это абстрактные разговоры, только сама игра все может показать. Будем стараться сделать все для этого. Конечно, следующий матч должен быть гораздо лучше. Будем надеяться и будем работать над этим.

Видел файер-шоу фанатов, когда они встречали нас перед стадионом – это прекрасно! Огромное спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать и верят в нас. Их поддержка всегда чувствуется. Всем здоровья!" – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

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11:28
13031
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Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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