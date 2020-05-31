Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував поразку від Шахтаря у матчі 24 туру УПЛ.

"Не вдалося не програти, до кінця витримати той темп і гру, які ми намітили. Але це цілком зрозуміло, адже у нас ще не той ігровий тонус. Хлопці старалися, віддали всі сили, які у них були на сьогоднішній день, грали до кінця, на перемогу. Гадаю, Шахтарю не можна дозволяти довго контролювати м'яч, але реалії сьогоднішнього дня не дозволяють дотримуватися цього всі 90 хвилин. На жаль для нас, Шахтар краще використовував свої моменти.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Звичайно, спад у другому таймі пов'язаний з тривалою паузою, це цілком природно. Навіть у цій ситуації ми не провели жодної гри по 90 хвилин, просто не мали такої можливості. Шкода, що Класичне відбулося відразу після карантину, не давши можливості та часу набрати оптимальну форму. Але такі реалії, потрібно було з них виходити. Хочу ще раз сказати, що у мене немає ніяких претензій до хлопців. Вони віддали на полі все, що могли на сьогоднішній день, і навіть, може, трохи більше. Десь не вистачило виконавської майстерності, не тільки в атаці, але і в обороні, десь Шахтар краще використовував свої моменти, ніж ми.

Чи вистачить тижня, щоб підготуватися до Олександрії? Це абстрактні розмови, тільки сама гра все може показати. Будемо намагатися зробити все для цього. Звичайно, наступний матч повинен бути набагато кращим. Будемо сподіватися та будемо працювати над цим.

Бачив фаєр-шоу фанатів, коли вони зустрічали нас перед стадіоном – це прекрасно! Величезне спасибі вболівальникам за те, що прийшли підтримати та вірять у нас. Їхня підтримка завжди відчувається. Усім здоров'я!" – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці