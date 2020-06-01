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Шахтер – Динамо: Пятов раскрыл секрет яркой игры Марлоса в Классическом

09:23 3 Читати українською
Шахтер – Динамо: Пятов раскрыл секрет яркой игры Марлоса в Классическом
Марлос / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов остался в восторге от яркого выступления Марлоса в матче 24-го тура УПЛ против Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Марлос Динамо второй гол правой забил – я ему сказал, что он как джокер наш против киевлян. Дай бог, чтобы и дальше забивал. Благодаря карантина он где-то пересмотрел свое отношение.

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Ему мешала старая травма, из-за которой ему делали операцию. Я вижу, что он добавил и будет еще добавлять", – поделился Пятов в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Марлос стал героем поединка Шахтер – Динамо (3:1), записав в свой актив дубль.

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Марлос Марлос Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Андрей Пятов Андрей Пятов
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