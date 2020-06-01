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Шахтар – Динамо: Пятов розкрив секрет яскравої гри Марлоса в Класичному

09:18 624 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Пятов розкрив секрет яскравої гри Марлоса в Класичному
Марлос / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов залишився у захваті від яскравого виступу Марлоса в матчі 24-го туру УПЛ проти Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Марлос Динамо другий гол правою забив – я йому сказав, що він як джокер наш проти киян. Дай Боже, щоб і далі забивав. Завдяки карантину він десь переглянув своє ставлення.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Йому заважала стара травма, через яку йому робили операцію. Я бачу, що він додав і буде ще додавати", – поділився Пятов в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Марлос став героєм поєдинку Шахтар – Динамо (3:1), записавши до свого активу дубль.

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Марлос Марлос Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Андрій Пятов Андрій Пятов
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