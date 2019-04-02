Девич: В глубине души я хотел в Динамо

Экс-игрок Шахтера Марко Девич рассказал, почему перешел из Металлиста в Шахтер, а не в Динамо.

"Я был в Турции на сборах со сборной Украины, мы готовились к чемпионату Европы. Мы говорили с Суркисом. Это человек, которого я уважаю, можно сказать, что он два раза мне помог. Он два раза меня хотел. Первый раз, когда у меня заканчивался контракт с Металлистом. Я сказал, что у меня полгода осталось, он сказал, что никаких проблем, если я не буду полгода играть. Это тоже показатель того, насколько он меня хотел.

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Во второй раз ситуация была. Металлист всегда ближе с Шахтером. Динамо – больше с Днепром. Отношения, болельщики, в футбольном плане. В том году Шахтер непосредственно попал в Лигу чемпионов, а я с Металлистом в Лиге чемпионов не играл. Это тоже одна из причин.

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Потом у меня в казанском Рубине не шла игра, и в глубине души я хотел в Динамо. И в Шахтере все сделали для меня, прекрасный президент. Меня больше тянуло туда, в Шахтер", – сказал Девич в программе "Легіонер".