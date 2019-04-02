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Шахтер – Динамо: на матч продано 17 тысяч билетов

13:40 50 Читати українською
Шахтер – Динамо: на матч продано 17 тысяч билетов
Шахтер – Динамо / Football.ua

Продолжается продажа билетов на матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

 

По состоянию на утро 2 апреля на матч Шахтер – Динамо продано уже 17 тысяч билетов, информирует официальный твиттер ФК Шахтер. Добавим, что стадион Металлист в Харькове вмещает 38 633 зрителей.

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Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо состоится 7 апреля в 17:00.

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