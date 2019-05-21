Шахтар – Динамо: Марлос готовий зіграти у матчі, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про готовність Марлоса зіграти проти Динамо у 30 турі УПЛ.

"Марлос пропустив через травму кілька тижнів. Завтра він готується з перших хвилин вийти на матч проти Динамо. В якій він формі – питання.

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Сам Марлос зацікавлений в тому, щоб зіграти. Як і Фонсека. У нього попереду матчі за збірну України і йому потрібно набирати форму через ігри.

Фонсека знає про цей момент і думаю, Марлос зіграє проти Динамо. Не знаю, чи з перших хвилин, але він вийде на поле", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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Нагадаємо, Марлос пропустив майже 2 місяці через рецидив травми м'язу стегна, нещодавно вінгер повернувся до тренувань з командою.