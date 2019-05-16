Марлос стал лучшим футболистом Украины 2018

Полузащитник Шахтера Марлос был признан лучшим футболистом Украины в 2018 году.

Марлос был признан лучшим футболистом в Украине в 2018 году. Церемония награждения "Футбольной звезды Украина" состоялась на Славутич-Арене.

Шахтер – Ингулец: знаковый триумф дончан в Кубке Украины с почти "золотым дублем", классный футбол от Тете и Антонио

"Я счастлив и горд, что становлюсь победителем в номинации второй раз подряд. Для меня очень важно, что это признание не только журналистов, но и тренеров и футболистов украинских клубов.

Хочу поблагодарить всех. Для меня это большая честь!", – сказал Марлос.