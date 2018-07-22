Шахтер – Динамо: видео потасовки футболистов, которая закончилась двумя удалениями

В конце поединка Шахтера и Динамо произошла потасовка между футболистами обеих команд.

Эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время поединка. Тотовицкий пытался достать мяч в штрафной Динамо, однако не смог этого сделать и оказался на газоне. Это не понравилось Кадару и он решил толкнуть уже лежащего Тотовицкого.

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В итоге красные карточки получили защитник Шахтера Исмаили и "динамовец" Бурда.

Напомним, Динамо победило Шахтер и получило Суперкубок Украины.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча