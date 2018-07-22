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Шахтер – Динамо: видео потасовки футболистов, которая закончилась двумя удалениями

01:00 34 Читати українською
Шахтер – Динамо: видео потасовки футболистов, которая закончилась двумя удалениями
Шахтар – Динамо / Фото: ФК Шахтар

В конце поединка Шахтера и Динамо произошла потасовка между футболистами обеих команд.

Эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время поединка. Тотовицкий пытался достать мяч в штрафной Динамо, однако не смог этого сделать и оказался на газоне. Это не понравилось Кадару и он решил толкнуть уже лежащего Тотовицкого.

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В итоге красные карточки получили защитник Шахтера Исмаили и "динамовец" Бурда.

Напомним, Динамо победило Шахтер и получило Суперкубок Украины.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Суперкубок Украины Видеоновости Шахтер - Динамо Киев Исмаили Исмаили Никита Бурда Никита Бурда Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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