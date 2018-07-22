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Цыганков: Не пожать руку Мораесу – это командное решение, мы так договорились

09:40 359 Читати українською
Цыганков: Не пожать руку Мораесу – это командное решение, мы так договорились
Виктор Цыганков / Фото из соцсетей

Капитан киевского Динамо Виктор Цыганков поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Украины против Шахтера (1:0).

"Да, я не забил, но главное – победила команда. Первые 20 минут было тяжело. Шахтер имел два момента для взятия ворот, но мы выдержали этот натиск и затем наша игра улучшилась.

Я хочу, чтобы моя команда побеждала. Забивать, отдавать голевые передачи, делать все, что смогу. Это всегда в моей голове.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Новички понемногу вливаются в коллектив. Уверен, они улучшат нашу игру и мы им в этом поможем.

Не пожать руку Мораесу – это командное решение. Это правда, что мы так договорились", – сказал капитан Динамо в эфире канала Футбол 1.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одеражали Суперкубок Украины.

Шахтер – Динамо: Вербич не пожал руку Мораесу

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Шахтер - Динамо Киев Суперкубок Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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