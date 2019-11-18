Шахтер – Динамо: КДК УАФ рассмотрит инцидент с расистскими оскорблениями Тайсона – известна дата

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит скандальный эпизод, который произошел в матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0).
На ближайшем заседании КДК УАФ, которое состоится 21 ноября, рассмотрят рапорт арбитра Николая Балакина и видеоматериалы, связанные со скандальным эпизодом, информирует Sportarena.
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Динамо за проявления расизма может быть оштрафовано на 250-500 тысяч гривен, а его болельщики при идентификации могут получить запрет на посещение футбольных матчей на срок от двух лет. Не исключено и наказание Динамо матчем без зрителей.
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Также КДК рассмотрит действия полузащитника Шахтера Тайсона, который получил в том матче красную карточку за неприличный жест и удар мячом в сторону болельщиков Динамо. Бразильцу грозит 3-матчевая дисквалификация.
Напомним, арбитр Николай Балакин был вынужден приостановить игру в связи с вероятными проявлениями расизма в адрес игроков Шахтера со стороны фанатов Динамо.
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