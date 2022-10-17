"Наше классико заставило вспомнить известное изречение: революционная ситуация складывается, когда верха не могут, а низы не хотят. Это я об игре Динамо, в которой все наоборот... Пока что опытные исполнители киевлян – Сидорчук, Буяльский и тот же Цыганков – очень инертны и фактически ничего не хотят, а молодежь очень много ошибается и, очевидно, – почти ничего не может.

"Мы поймали момент": Йовичевич – о новом стиле Шахтера, ментальности победителей и сравнении с Реалом

Особенно много недостатка в действиях Сироты, Попова и Забарного. А ведь это центр обороны. Как известно, без надежной игры центральных защитников в современном футболе добиваться результата невозможно. У Шахтера дела с этим гораздо лучше, что подтвердилось в матче с Реалом. В общем, очевидно, что в Динамо хромает организация игры.

Очень много вопросов по этому поводу к Луческу. Все видели, какие трансферы в последнее время совершило Динамо. И где эти новички? Понятно ведь, что сейчас "бело-синим", как никогда нужна свежая кровь. Большинство игроков Динамо, выходящих на поле, истощены. Вспомните, как Цыганков в матче с Шахтером играл один в один против соперника и даже не попытался его обвести, ища, кому бы отдать пас, из-за чего потерял атаку. Понятно, что общий командный фон Динамо близок к подавленному.

Отставка Луческу? Несколько сигналов на этот счет уже было. Но здесь важно, кто станет инициатором разрыва отношений. Если это сделает Динамо, то придется заплатить тренеру солидную компенсацию. Болельщиков "бело-синих" можно пожалеть. Я думаю, что пришло время серьезного разговора, когда президенту Динамо нужно все объяснить. Игорю Суркису нужно озвучить, что дальше.

Текущий еврокубковый сезон киевляне провалили, а после этого поражения от "горняков" нечего и думать об участии в следующей Лиге чемпионов. Думаю, что теперь догнать Шахтер и СК Днепр-1 – фантастическая задача для Динамо. Считаю, что этот сезон "бело-синим" уже не спасти. Так что чем раньше будут сделаны выводы, тем лучше", – сказал Федорчук в комментарии FootBoom.

Напомним, после 7-ми туров Динамо в турнирной таблице УПЛ с девятью пунктами идет девятым, отставая от лидера – СК Днепр-1 – уже на 9 очков.

Шахтер – Динамо: триумф Йовичевича в Классическом, Мудрик показательно наказывает Киев, падение Луческу продолжается