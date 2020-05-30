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Шахтер – Динамо: экс-форвард сборной Украины спрогнозировал победителя Классического

08:53 114 Читати українською
Шахтер – Динамо: экс-форвард сборной Украины спрогнозировал победителя Классического
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Бывший нападающий "сине-желтых" Александр Паляница поделился мыслями относительно противостояния украинских грандов в матче 24-го тура УПЛ.

 

"Думаю, карантин не сильно повлияет на качество и рисунок игры команд. Несмотря на то, что" горняки "благодаря своему отрыву от конкурентов могут экспериментировать, обыграть Динамо для них всегда было принципиально.

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У Шахтера сильнее подбор исполнителей, у них больше шансов на успех в этой встрече", – сказал Паляница в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Александр начал профессиональную карьеру футболиста в Днепре в 1990 году. Лучшие бомбардирские качества проявил в составе Карпат, сумев в сезоне 1998/99 забить 16 голов в 30 матчах. Кроме вышеназванных команд успел поиграть за Кривбасс, Верес, Металлист, сумской Спартак и австрийский ЛАСК. За сборную Украины провел два поединка.

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Александр Паляница
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