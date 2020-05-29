Обладатель Кубка УЕФА будет работать на телеканалах "Футбол"

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов решил попробовать себя в новом амплуа.

"Буду стараться говорить правду в роли телеэксперта. Я закончил игровую карьеру из-за травмы колена. К сожалению, играть по состоянию здоровья не могу, поэтому ищу себя здесь. Можно сожалеть, что некоторые моменты в жизни или карьере пошли не так, но я благодарен Богу за то, что на моем жизненном пути было такое приключение как футбол.

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Мне предлагали стать тренером вратарей в одной из команд Первой лиги, но я отказался. Хочу развиваться как эксперт и не отходить далеко от медиапространства", – сказал Худжамов в комментарии телеканалу "Футбол".

Экс-голкипер сможет проявить себя в новой роли уже в ближайшее воскресенье – 31 мая – во время матча между грандами украинского футбола. На НСК Олимпийский будет работать студия программы Тур ONLINE, где и дебютирует Худжамов.

Напомним, Рустам – воспитанник киевского Динамо. В составе Шахтера стал обладателем Кубка УЕФА. Последним клубом 37-летнего голкипера был Мариуполь, за который он провел восемь сезонов.

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