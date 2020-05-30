Шахтар – Динамо: екс-форвард збірної України спрогнозував переможця Класичного

Колишній нападник "синьо-жовтих" Олександр Паляниця поділився думками щодо протистояння українських грандів у матчі 24-го туру УПЛ.

"Думаю, карантин не сильно вплине на якість і малюнок гри команд. Незважаючи на те, що "гірники" завдяки своєму відриву від конкурентів можуть експериментувати, обіграти Динамо для них завжди було принципово.

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У Шахтаря сильніший підбір виконавців, у них більше шансів на успіх у цій зустрічі", – сказав Паляниця у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Олександр розпочав професіональну кар'єру футболіста у Дніпрі у 1990 році. Найкращі бомбардирські якості проявив у складі Карпат, зумівши у сезоні 1998/99 забити 16 голів у 30 матчах. Окрім вищеназваних команд встиг пограти за Кривбас, Верес, Металіст, сумський Спартак та австрійський ЛАСК. За збірну України провів два поєдинки.

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