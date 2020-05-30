toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: екс-форвард збірної України спрогнозував переможця Класичного

08:53 307 Читать на русском
Шахтар – Динамо: екс-форвард збірної України спрогнозував переможця Класичного
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник "синьо-жовтих" Олександр Паляниця поділився думками щодо протистояння українських грандів у матчі 24-го туру УПЛ.

 

"Думаю, карантин не сильно вплине на якість і малюнок гри команд. Незважаючи на те, що "гірники" завдяки своєму відриву від конкурентів можуть експериментувати, обіграти Динамо для них завжди було принципово.

Шахтар – Динамо: володар Кубка УЄФА дебютує в ролі експерта на телеканалах "Футбол"

У Шахтаря сильніший підбір виконавців, у них більше шансів на успіх у цій зустрічі", – сказав Паляниця у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Олександр розпочав професіональну кар'єру футболіста у Дніпрі у 1990 році. Найкращі бомбардирські якості проявив у складі Карпат, зумівши у сезоні 1998/99 забити 16 голів у 30 матчах. Окрім вищеназваних команд встиг пограти за Кривбас, Верес, Металіст, сумський Спартак та австрійський ЛАСК. За збірну України провів два поєдинки.

"За Лобановського хотілося йти в бій": першим заспівав Гімн у збірній України, здолав дідівщину і рибалив з Маркевичем

blog_ava
Стороженко: Якщо Ярославському вдасться відродити Металіст – ліквідуємо Металіст 1925
00:05
861
Теги
Динамо Динамо Україна Україна Олександр Паляниця Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
52
хв
Колос
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук