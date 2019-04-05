Шахтер – Динамо: Езерский выразил комплименты "бело-синим"

Бывший защитник Шахтера Владимир Езерский похвалил киевское Динамо перед матчем 1/4 финала Кубка Украины.

"Киевскому Динамо нужно отдать должное, видно, что у команды есть класс, характер и воля к победе. Проигрывая, тем более в меньшинстве, они сумели отыграться и вырвать победу. Это говорит о том, что у команды есть потенциал.

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Мы видели, что донецкий Шахтер также провел непростой поединок с Александрией. Поэтому накануне четвертьфинала, как одна, так и другая команды, потратили не мало сил.

В верхней шестерке теперь каждая игра будет интересная. Ведь каждая из команды решает свои текущие задачи: кто-то борется за первое место, кто-то – за третье, а кто-то – за пятое. Этим и интересен текущий чемпионат, в нем есть интрига.

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Каждая следующая игра как у Шахтера, так и у Динамо будут нелегкими, поэтому на этом фоне будут прогрессировать футболисты. И тут большой плюс для национальной сборной. А что касается четвертьфинала, то я уверен, что в Харькове те болельщики, которые придут на стадион получат удовольствие от игры", – цитирует Езерского Terrikon.