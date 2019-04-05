Шахтар – Динамо: Єзерський висловив компліменти "біло-синім"

Колишній захисник Шахтаря Володимир Єзерський похвалив київське Динамо перед матчем 1/4 фіналу Кубка України.

"Київському Динамо потрібно віддати належне, видно, що у команди є клас, характер і воля до перемоги. Програючи, тим більше в меншості, вони зуміли відігратися і вирвати перемогу. Це говорить про те, що у команди є потенціал.

Шахтар – Динамо: Буяльський може пропустити матч

Ми бачили, що донецький Шахтар також провів непростий поєдинок з Олександрією. Тому напередодні чвертьфіналу, як одна, так і інша команди, витратили не мало сил.

У верхній шістці тепер кожна гра буде цікава. Адже кожна з команди вирішує свої поточні завдання: хтось бореться за перше місце, хтось – за третє, а хтось – за п'яте. Цим і цікавий поточний чемпіонат, у ньому є інтрига.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України

Кожна наступна гра як у Шахтаря, так і у Динамо будуть нелегкими, тому на цьому тлі будуть прогресувати футболісти. І тут великий плюс для національної збірної. А що стосується чвертьфіналу, то я впевнений, що в Харкові ті вболівальники, які прийдуть на стадіон, отримають задоволення від гри", – цитує Єзерського Terrikon.