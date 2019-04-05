Шахтер – Динамо:Буяльский может пропустить матч

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский может не сыграть в матче 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.

Виталий Буяльский рискует не сыграть в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Шахтера, сообщает Sport Arena.

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У игрока поднялась температура и есть подозрение на простуду. Врачи Динамо делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться.

Матч Шахтер – Динамо состоится 7 апреля в 17:00 на ОСК Металлист.

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