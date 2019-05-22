Шахтер – Динамо: Бурда назвал ключевой эпизод, повлиявший на ход Классического

Защитник киевского Динамо Никита Бурда прокомментировал исход поединка 30-го тура Премьер-лиги против донецкого Шахтера (1:1).

"Можно сказать, что игра была ничейной. Моменты были у обеих команд. Пытались выиграть, но где-то не получилось.

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Хотели выиграть, нас надломило это удаление (Шабанова в конце первого тайма – Футбол 24). Было трудно до их удаления, не удалось удержать счет. В равных составах было уже легче, можно было выигрывать эту игру.

Не знаю с чем связано такое количество желтых карточек. Это и привело к удалениям. В первом тайме на фланге Цыганков получил желтую, за что ее там давать? Шабанов тоже вторую получил в центре поля.

В планах выиграть оставшиеся игры и готовиться к следующему сезону, с новыми силами выиграть чемпионат", – приводит слова Бурды Трибуна.

Отметим, что Шахтер и Динамо сыграли вничью 1:1. Голами отметились Тете и Виктор Цыганков соответственно.

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