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Шахтер – Динамо: Бурда назвал ключевой эпизод, повлиявший на ход Классического

22 мая 23:13 222 Читати українською
Шахтер – Динамо: Бурда назвал ключевой эпизод, повлиявший на ход Классического
Никита Бурда / Футбол 24

Защитник киевского Динамо Никита Бурда прокомментировал исход поединка 30-го тура Премьер-лиги против донецкого Шахтера (1:1).

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Можно сказать, что игра была ничейной. Моменты были у обеих команд. Пытались выиграть, но где-то не получилось.

Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Хотели выиграть, нас надломило это удаление (Шабанова в конце первого тайма – Футбол 24). Было трудно до их удаления, не удалось удержать счет. В равных составах было уже легче, можно было выигрывать эту игру.

Не знаю с чем связано такое количество желтых карточек. Это и привело к удалениям. В первом тайме на фланге Цыганков получил желтую, за что ее там давать? Шабанов тоже вторую получил в центре поля.

В планах выиграть оставшиеся игры и готовиться к следующему сезону, с новыми силами выиграть чемпионат", – приводит слова Бурды Трибуна.

Отметим, что Шахтер и Динамо сыграли вничью 1:1. Голами отметились Тете и Виктор Цыганков соответственно.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Никита Бурда Никита Бурда
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