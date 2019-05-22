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Шахтар – Динамо: Бурда назвав ключовий епізод, що вплинув на хід Класичного

22 травня 23:13 677 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Бурда назвав ключовий епізод, що вплинув на хід Класичного
Микита Бурда / Футбол 24

Оборонець київського Динамо Микита Бурда прокоментував результат поєдинку 30-го туру Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (1:1).

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Можна сказати, що гра була нічийною. Моменти були в обох команд. Намагалися виграти, та десь не вийшло.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Хотіли виграти, нас надламало це вилучення (Шабанова в кінці першого тайму – Футбол 24). Було важко до їхнього вилучення, не вдалося втримати рахунок. У рівних складах було вже легше, можна було вигравати цю гру.

Не знаю з чим пов'язана така кількість жовтих карток. Це й призвело до вилучень. У першому таймі на фланзі Циганков отримав жовту, за що її там було давати? Шабанов теж другу отримав у центрі поля.

У планах виграти ігри, що залишилися, і готуватися до наступного сезону, з новими силами виграти чемпіонат", – наводить слова Бурди Трибуна.

Відзначимо, що Шахтар і Динамо зіграли внічию 1:1. Голами відзначилися Тете та Віктор Циганков відповідно.

Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями

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