Шахтер – Динамо: Бойко стал единственным игроком киевлян, который не пожал руку Мораесу перед матчем

Голкипер Динамо Денис Бойко стал единственным игроком в составе киевлян, который не пожал руку форварду Шахтера Жуниору Мораесу перед началом Классического.

Перед началом матча 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо, который проходит в эти минуты, почти вся команда гостей пожала руку своему экс-одноклубнику Жуниору Мораесу. Исключением стал голкипер киевлян Денис Бойко.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Напомним, Мораес летом этого года на правах свободного агента перешел из Динамо в Шахтер, после чего футболисты киевлян не пожали руку нападающему в поединке за Суперкубок Украины-2018.

Сам Мораес ранее заявлял, что такое решение игроков Динамо является их инициативой, а сам он уважает киевский клуб.