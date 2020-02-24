Шахтер – Десна: экс-арбитр ФИФА Ступар оценил эпизод с отмененным голом в ворота "горняков"

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар разобрал резонансный эпизод матча 19 тура УПЛ Шахтер – Десна.

"Споры возникают по поводу того, что мяч к Филиппову, который находился в офсайде, отлетел от игрока Шахтера. Это действительно так, но надо учесть важный нюанс: Коноплянка сознательно в мяч не играл, это был отскок.

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Состоялся удар/передача, мяч отскочил от Коноплянки, Филиппов, который в момент удара по мячу находился за спиной Коноплянки в офсайде, выскочил из-за Коноплянки, обработал мяч, отдал Гуцуляку и тот забил гол. Если бы Коноплянка сознательно сыграл в мяч, а затем мячом завладел Филиппов, который вышел из "вне игры", тогда офсайда не было бы. Но поскольку Филиппов получил выгоду от того, что Коноплянка сознательно не сыграл в мяч, и это трактуется как отскок мяча (так же как от каркаса ворот), то это положение "вне игры". Игрок, который вышел из положения "вне игры", получил выгоду, а игрок, от которого отскочил мяч, сознательно не играл в него. Это написано в правиле 11. Этим ассистенты VAR и руководствовались", – цитирует Ступара UA-Футбол.

Напомним, что другой экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек убежден, что гол в ворота Шахтера отменили ошибочно.

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