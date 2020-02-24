Шахтар – Десна: екс-арбітр ФІФА Ступар оцінив епізод зі скасованим голом у ворота "гірників"

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар розібрав резонансний епізод матчу 19 туру УПЛ Шахтар – Десна.

"Суперечки виникають з приводу того, що м'яч до Філіппова, який перебував в офсайді, відлетів від гравця Шахтаря. Це дійсно так, але треба врахувати важливий нюанс: Коноплянка свідомо у м'яч не грав, це був відскік.

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Відбувся удар/передача, м'яч відскочив від Коноплянки, Філіппов, який в момент удару по м'ячу перебував за спиною Коноплянки в офсайді, вискочив з-за Коноплянки, обробив м'яч, віддав Гуцуляку і той забив гол. Якби Коноплянка свідомо зіграв у м'яч, а потім м'ячем заволодів Філіппов, який вийшов з "поза грою", тоді офсайду не було б. Але оскільки Філіппов отримав вигоду від того, що Коноплянка свідомо не зіграв у м'яч, і це трактується як відскік м'яча (так само як від каркасу воріт), то це положення "поза грою". Гравець, який вийшов з положення "поза грою", отримав вигоду, а гравець, від якого відскочив м'яч, свідомо не грав у нього. Це написано в Правилі 11. Цим асистенти VAR і керувалися", – цитує Ступара UA-Футбол.

Нагадаємо, що інший екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек переконаний, що гол у ворота Шахтаря скасували помилково.

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