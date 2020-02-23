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Гол Десны в ворота Шахтера отменили ошибочно, – экс-арбитр ФИФА

21:42 227 Читати українською
Гол Десны в ворота Шахтера отменили ошибочно, – экс-арбитр ФИФА
Экс-арбитр ФИФА разобрал эпизод с отмененным голом Десны / ФК Шахтер

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек дал свою экспертную оценку эпизоду с отмененным голом Десны в ворота Шахтера в матче 19 тура УПЛ.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Я считаю, что Арановскому нужно было самому посмотреть эпизод, убедиться собственными глазами. Ассистентом VAR был Алехин – тот самый, который вчера работал ассистентом на матче Динамо – Ворскла. Он, возможно, ехал всю ночь в поезде, устал, не успел восстановиться .

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Момент с голом Гуцуляка надо разбить на фазы. Филиппов находился за спинами защитников в офсайде, в таких случаях мы говорим "в пассивном офсайде", ни на что не влиял, не создавал препятствие защитнику – это первая фаза. Сейчас есть четкая рекомендация для ассистентов, смотреть, кому прилетел мяч. Когда прошел прострел/удар, мяч попал в ногу игрока Шахтера, отскочил от нее и в этот момент Филиппов уже находился в правильном положении – это вторая фаза. Уже с правильного положения Филиппов откинул мяч Гуцуляку и тот забил гол. Надо было засчитать взятие ворот, гол отменили ошибочно. Если бы Филиппов вмешался в игру на первой фазе эпизода, то это было бы положение "вне игры", – цитирует Шебека UA-Футбол.

Напомним, Гуцуляк поразил ворота "горняков" на 59 минуте матча. На тот момент счет был 0:0. Арбитр Евгений Арановский отменил взятия ворот после применения VAR.

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Евгений Арановский Видеоассистент арбитра (VAR) Сергей Шебек Шахтер - Десна
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