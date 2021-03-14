На предматчевой разминке Исмаили неожиданно почувствовал боль. Что именно стало причиной дискомфорта, пока неизвестно.

Шахтер – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ

Луишу Каштру срочно нужно было искать замену, ведь бразилец должен был выйти в стартовом составе против Десны. Вместо него появился украинец Валерий Бондарь. Для 22-летнего защитника это 14 выход на поле в текущем сезоне во всех турнирах.

К слову, Исмаили только недавно полноценно восстановился от травмы, из-за которой пропустил всю часть первого круга кампании 2020/21.

Заметим, что уже в четверг, 18 марта, Шахтер будет противостоять Роме в матче 1/8 финала Лиги Европы.

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