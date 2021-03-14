Шахтар – Десна: Ісмаїлі відчув біль під час розминки та був замінений перед матчем
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру має зайві причини для хвилювання через несподівану втрату.
На передматчевій розминці Ісмаїлі несподівано відчув біль. Що саме стало причиною дискомфорту, наразі невідомо.
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Луїшу Каштру терміново потрібно було шукати заміну, адже бразилець мав вийти у стартовому складі проти Десни. Замість нього з'явився українець Валерій Бондар. Для 22-річного оборонця це 14 вихід на поле у поточному сезоні у всіх турнірах.
До слова, Ісмаїлі лише нещодавно повноцінно відновився від травми, через яку пропустив всю частину першого кола кампанії 2020/21.
Зауважимо, що вже в четвер, 18 березня, Шахтар протистоятиме Ромі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
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