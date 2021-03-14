Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру має зайві причини для хвилювання через несподівану втрату.

На передматчевій розминці Ісмаїлі несподівано відчув біль. Що саме стало причиною дискомфорту, наразі невідомо.

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Луїшу Каштру терміново потрібно було шукати заміну, адже бразилець мав вийти у стартовому складі проти Десни. Замість нього з'явився українець Валерій Бондар. Для 22-річного оборонця це 14 вихід на поле у поточному сезоні у всіх турнірах.

До слова, Ісмаїлі лише нещодавно повноцінно відновився від травми, через яку пропустив всю частину першого кола кампанії 2020/21.

Зауважимо, що вже в четвер, 18 березня, Шахтар протистоятиме Ромі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

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