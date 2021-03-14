В рамках 18-го тура Премьер-лиги донецкий Шахтер принимает Десну из Чернигова. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Шахтер – Десна начнется на столичном НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В составе Шахтера в последний момент возникло изменение. Исмаили на разминке получил повреждение, поэтому вместо него с первых минут будет играть Бондарь, а Матвиенко переходит на фланг.

Стартовые составы команд:

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Майкон – Соломон, Антонио, Патрик, Тете – Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Бондарь, Корниенко, Судаков, Марлос, Дентиньо, Коноплянка, Тайсон.

Десна: Паст – Полегенько, Имереков, Тамм, Мостовой – Чепурненко, Огиря – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Картушов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Константин-Кристиан, Домбровский, Арвеладзе, Гитченко, Безбородько, Сухоцкий, Дегтярев.

Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ