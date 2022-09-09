Шахтер представил черно-белую форму на сезон-2022/23
15:44 - Читати українською
Донецкий клуб получил еще одну экипировку для выступлений в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.
Шахтер представил третий комплект формы на сезон-2022/23. Он выполнен в черно-белых тонах – оригинально выглядит эмблема клуба. Фирменный оранжевый цвет присутствует только на рукавах.
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Форма разработана совместно с экипировщиком Puma. Две серые полосы украшают переднюю часть белой футболки. Шахтер сыграет в ней уже в этот уик-энд – 10 сентября против Черноморца во Львове.
Напомним, что домашняя форма "горняков" в этом сезоне традиционно оранжево-черная, а выездная выполнена в стиле милитари.
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