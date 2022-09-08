Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг в первом туре Лиги чемпионов. Но настолько ли неожиданно? Немецкая команда оказалась очень удобным соперником для "горняков", у которых залетало почти все. В чем секрет успеха команды Йовичевича? Об этом и не только рассказал заместитель главного редактора Футбол 24 Тарас Котив.

Венгерский вратарь Петер Гулачи вообразил себя "суперМануэлем Нойером" и подарил гол Марьяну Шведу. Но Шахтер где-то заслужил свое везение выбором правильной тактики на поединок. Класса переломить ход игры немецкой команде не хватило – как следствие, Украина одержала первую победу в групповом турнире ЛЧ.

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?