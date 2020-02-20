Шахтер – Бенфика: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1).

"На самом деле, когда у нас начинается вторая часть чемпионата после долгой зимней паузы, всегда не знаешь, чего ожидать. Казалось бы, тактику ты отработал, какие-то товарищеские матчи провел. Не стоит забывать, что Бенфика была очень сильной и находится в игровом тонусе.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Тем не менее, сегодня игра была достаточно сбалансирована. Шахтер провел хороший поединок, доминировал, держал мяч и не просто контролировал, а постоянно пытался создавать моменты. Но и Бенфика была сильной и демонстрировала достойную игру. Я уже говорил, что это команда уровня Лиги чемпионов.

VAR не слишком любит Шахтер. Сегодня снова это повторилось. Подобная история была с Аталантой, где нам не засчитали гол. В этом матче снова было несколько непонятных моментов с этой системой. Однако ничего страшного, с этим нужно жить. Сегодня 3:0 для VAR.

Замены нужно проводить тогда, когда этого требует игра. Когда видишь, что твоя команда прекрасно играет, хорошо разыгрывает мяч от ворот, проводит опасные атаки, высоко защищается, прижимает соперника. Для чего замены? В футболе есть немало предрассудков относительно замен. Если ты выиграешь, надо выпускать защитника, если проиграешь – нападающего. Если сделал замену раньше, нужно было позже, и наоборот. Не стоит этого делать. Мы всегда реагируем на происходящее на поле.

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Я надеюсь, что после игры в Лиссабоне мы продолжим свой еврокубковый сезон. Мы перед этим уже играли на выезде с Динамо Загреб, Манчестер Сити, Аталантой. У нас уже было достаточно сильных соперников в этом сезоне. Сейчас нам предстоит провести матч в Португалии. Для нас теперь важнее всего сохранить свою игру, продемонстуваты ее на выезде, чтобы пройти дальше. С такими сильными соперниками игры даются нелегко, но мы должны стараться.

Как и в любом виде спорта, так и в футболе, если ты побеждаешь, то это не происходит спонтанно. Ты можешь иметь стратегию на определенный матч, но это также плоды огромного труда, который проводится задолго до самого поединка. Сегодня мы смогли показать то, что мы растеряли в конце первой части сезона, перед зимним отпуском. Теперь же у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу и демонстрировать ту игру, к которой привык Шахтер. Также не могу не вотметить наших болельщиков, которые создали замечательную атмостферу на стадионе, и о импульсе, который они передали команде. Это очень нам помогло", – сказал Каштру.