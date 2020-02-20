Шахтар – Бенфіка: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:1).

"Насправді, коли у нас починається друга частина чемпіонату після довгої зимової паузи, завжди не знаєш, чого очікувати. Здавалося, тактику ти відпрацював, якісь товариські матчі провів. Не варто забувати, що Бенфіка була дуже сильною і перебуває в ігровому тонусі.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Тим не менш, сьогодні гра була достатньо збалансована. Шахтар провів хороший поєдинок, домінував, тримав м'яч і не просто контролював, а постійно намагався створювати моменти. Але й Бенфіка була сильною і демонструвала гідну гру. Я вже говорив, що це команда рівня Ліги чемпіонів.

VAR не дуже любить Шахтар. Сьогодні знову це повторилося. Подібна історія була з Аталантою, де нам не зарахували гол. У цьому матчі знову було кілька незрозумілих моментів з цією системою. Однак нічого страшного, з цим потрібно жити. Сьогодні 3:0 для VAR.

Заміни потрібно проводити тоді, коли цього вимагає гра. Коли бачиш, що твоя команда чудово грає, добре розігрує м'яч від воріт, проводить небезпечні атаки, високо захищається, притискає суперника. Для чого заміни? У футболі є чимало забобонів щодо замін. Якщо ти виграєш, треба випускати захисника, якщо програєш – нападника. Якщо зробив заміну раніше, потрібно було пізніше, і навпаки. Не варто такого робити. Ми завжди реагуємо на те, що відбувається на полі.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ

Я сподіваюся, що після гри в Лісабоні ми продовжимо свій єврокубковий сезон. Ми перед цим вже грали на виїзді з Динамо Загреб, Манчестер Сіті, Аталантою. У нас вже було вдосталь сильних суперників у цьому сезоні. Зараз нам належить провести матч у Португалії. Для нас тепер найважливіше зберегти свою гру, продемонстувати її на виїзді, щоб пройти далі. З такими сильними суперниками ігри даються не легко, але ми повинні старатися.

Як і в будь-якому виді спорту, так і у футболі, якщо ти перемагаєш, то це не відбувається спонтанно. Ти можеш мати стратегію на певний матч, але це також плоди величезної праці, яка проводиться задовго до самого поєдинку. Сьогодні ми змогли показати те, що ми втратили в кінці першої частини сезону, перед зимовою відпусткою. Тепер же у нас було вдосталь часу, щоб підготуватися до цього матчу і демонструвати ту гру, до якої звик Шахтар. Також не можу не згадати про наших вболівальників, які створили чудову атмостферу на стадіоні, і про імпульс, який вони передали команді. Це дуже нам допомогло", – сказав Каштру.