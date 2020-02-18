toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Шахтер – Бенфика: Цыганык оценил важность матча Лиги Европы для Каштру

18 февраля 23:34 42 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Цыганык оценил важность матча Лиги Европы для Каштру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Известный журналист Игорь Цыганык считает, что противостояние с Бенфикой может повлиять на дальнейшую карьеру Луиша Каштру в Шахтере.

 

"Будет ли уволен Каштру после игры с Бенфикой, трудно сказать. Все зависит от того, каким будет качество игры у Шахтера. Я уверен, что провала не будет. Но если "горняки" продемонстрируют максимально качественный футбол, то будут иметь все шансы, чтобы пройти дальше.

Шахтер – Бенфика: португальцы объявили заявку на матч Лиги Европы

Можно и проиграть, это футбол, это абсолютно нормальное явление. Тогда Каштру будет дальше работать с командой. Если же Шахтер продемонстрирует не очень высокий уровень футбола, например, как в матче с Аталантой, то у Каштру будут проблемы и очень серьезные.

Я не могу сказать, что он ходит по лезвию на протяжении сезона, но постоянно к нему есть определенные вопросы, потому что ожидают прогресс молодых игроков. Пока играют те футболисты, которые играли до этого. Прежде всего Тайсон, и он является решающим в игре Шахтера. Додо существенно прибавил. Другие футболисты не столь ярко прогрессируют. Даже если говорить о Мораесе, то он в еврокубковых матчах не столь ярко себя проявлял, как в предыдущих сезонах, еще выступая в киевском Динамо.

Поединок между Шахтером и Бенфикой станет лакмусовой бумажкой для этого специалиста. Эта игра покажет, насколько он готов противостоять клубам и давать Шахтеру что-то новое. Понятно, что Шахтер чемпионство уже не отпустит. Если к Каштру будут вопросы, сомневаюсь, что Шахтер сразу будет принимать ключевые решения. Дадут возможность тренеру уйти с честью, и выиграть чемпионство. Уровень игры – вот от чего будет зависеть судьба Каштру", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки

blog_ava
Атлетико – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов – как это было
18 февраля
2957
Теги
Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Лига Европы Игорь Цыганык Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Бенфика
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
56
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук