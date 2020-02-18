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Шахтар – Бенфіка: Циганик оцінив важливість матчу Ліги Європи для Каштру

18 лютого 23:30 427 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: Циганик оцінив важливість матчу Ліги Європи для Каштру
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Відомий журналіст Ігор Циганик вважає, що протистояння з Бенфікою може вплинути на подальшу кар'єру Луїша Каштру в Шахтарі.

 

"Чи буде звільнений Каштру після гри з Бенфікою, важко сказати. Все залежить від того, яка якість гри буде у Шахтаря. Я впевнений, що провалу не буде. Але якщо "гірники" продемонструють максимально якісний футбол, то матимуть всі шанси, щоб пройти далі.

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Можна і програти, це футбол, це абсолютно нормальне явище. Тоді Каштру буде далі працювати з командою. Якщо ж Шахтар продемонструє не дуже високий рівень футболу, наприклад, як в матчі з Аталантою, то у Каштру будуть проблеми і дуже серйозні.

Я не можу сказати, що він ходить по лезу упродовж сезону, але постійно до нього є певні питання, тому що чекають на прогрес молодих гравців. Поки що грають ті футболісти, які грали до цього. Насамперед Тайсон, і він є вирішальним у грі Шахтаря. Додо суттєво додав. Інші футболісти не настільки яскраво прогресують. Навіть якщо говорити про Мораєса, то він у єврокубкових матчах не настільки яскраво себе проявляв, як в попередніх сезонах, ще виступаючи у київському Динамо.

Поєдинок між Шахтарем і Бенфікою стане лакмусовим папірцем для цього спеціаліста. Ця гра продемонструє, наскільки він готовий протистояти клубам і давати Шахтарю щось нове. Зрозуміло, що Шахтар чемпіонство вже не відпустить. Якщо до Каштру будуть питання, сумніваюся, що Шахтар одразу прийматиме такі ключові рішення. Дадуть можливість тренеру піти з честю, і виграти чемпіонство. Рівень гри – ось від чого залежатиме доля Каштру", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

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Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Ігор Циганик Луїш Каштру Луїш Каштру
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