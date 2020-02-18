Шахтер – Бенфика: португальцы объявили заявку на матч Лиги Европы

Бенфика определилась с игроками, которые отправятся в Харьков на матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.
Наставник Бенфики Бруно Лаге выбрал список из 20 игроков, которые смогут сыграть против Шахтера в Лиге Европы, сообщает официальный сайт клуба.
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Вратари: Влаходимос, Свилар, Злобин.
Защитники: Гримальдо, Рубен Диаш, Ферри, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш.
Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Самарис, Черви, Чикиньо, Таарабт, Давид Тавареш.
Нападающие: Сеферович, Винисиус, Жоау Хота, Диего Соуза.
Напомним, матч Шахтер – Бенфика состоится 20 февраля, начало игры в 19:55.
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