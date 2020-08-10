Шахтер – Базель: швейцарский экс-президент УПЛ выбрал своего фаворита матча Лиги Европы

Бывший глава Премьер-лиги Томас Гримм не верит в успех своих соотечественников в поединке с Шахтером.

"Не думаю, что у Базеля большие шансы. Хотя я не против ошибиться. Шахтер – высший уровень, ориентир. Их бюджет – около 55 млн евро, они богаты. Их менеджмент и модель работы на самом высоком уровне.

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Шахтер всегда поддерживал мои проекты, когда я работал в Украине, отсюда мое уважение и симпатия к этому клубу. В Шахтере все в управлении клуба говорят по-английски, чего нет в других украинских клубах. Их специалисты хорошо подготовлены.

Шахтер легко мог бы играть в топ-чемпионате. У них тренировочная база высокого уровня в Донецке, которую они, к сожалению, не могут сейчас использовать из-за войны в Донбассе. Также работает их модель по приглашению, тренировке и перепродаже молодых бразильских игроков.

Если бы я делал ставку, то поставил бы на Шахтер в матче с Базелем", – цитирует Гримма Joggeli.

Напомним, четвертьфинальная встреча Лиги Европы "горняков" и Базеля состоится в Германии 11 августа, начало в 22:00.

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