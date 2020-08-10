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Шахтар – Базель: швейцарський екс-президент УПЛ обрав свого фаворита матчу Ліги Європи

18:02 - Читать на русском
Шахтар – Базель: швейцарський екс-президент УПЛ обрав свого фаворита матчу Ліги Європи
Фото ФК Шахтар

Колишній очільник Прем'єр-ліги Томас Грімм не вірить в успіх своїх співвітчизників у двобої з Шахтарем.

 

"Не думаю, що у Базеля великі шанси. Хоча я не проти помилитися. Шахтар – вищий рівень, орієнтир. Їхній бюджет – близько 55 млн євро, вони багаті. Їхній менеджмент і модель роботи на найвищому рівні.

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Шахтар завжди підтримував мої проекти, коли я працював в Україні, звідси моя повага і симпатія до цього клубу. У Шахтарі всі в управлінні клубу розмовляють англійською, чого немає в інших українських клубах. Їхні фахівці добре підготовлені.

Шахтар легко міг би грати в топ-чемпіонаті. У них тренувальна база найвищого рівня в Донецьку, яку вони, на жаль, не можуть зараз використовувати через війну на Донбасі. Також працює їхня модель на запрошення, тренування і перепродаж молодих бразильських гравців.

Якби я робив ставку, то поставив би на Шахтар в матчі з Базелем", – цитує Грімма Joggeli.

Нагадаємо, чвертьфінальна зустріч Ліги Європи "гірників" та Базеля відбудеться у Німеччині 11 серпня, початок 22:00.

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Томас Грімм Шахтар - Базель
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