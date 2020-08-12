Шахтер – Базель: послематчевая пресс-конференция Марселя Коллера

"Мы знали и до матча, что Шахтер – техническая и быстрая команда. У "горняков" очень квалифицированные игроки, которые быстро выбегают в атаку, действуют очень остро, забивают много голов. Соперник это продемонстрировал. Шахтер был лучше нас. Однако, считаю у нас были один-два момента – не довели их до конца. Плохо, что мы очень рано пропустили.

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

Мы были достаточно осторожными, однако быстро пропустили со стандарта, поэтому потом приходилось много атаковать. Знали, что соперник оперативно переключается и выходит в нападение, что он станет проводить скоростные контратаки. У Шахтера быстрые футболисты – это его большое преимущество. Мы старались действовать компактно, но Шахтер действительно классная, квалифицированная команда, которая показала все свои качества. И в полуфинале снова покажет. Я уверен, что "горняки" создадут момент и наверняка забьют Интеру. А тот факт, что на этой стадии один матч, в принципе, был для нас преимуществом. Считаю, что раунд из двух поединков – преимущество для более сильной команды в паре.

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В общем, я положительно оцениваю нашу кампанию в Лиге Европы. Мы хорошо провели групповой этап, где были тяжелые соперники: Трабзонспор, Хетафе и Краснодар. Наша команда прекрасно играла. Я видел на поле действительно коллектив. В 10 предыдущих матчах мы пропустили только 4 мяча. Создавали хорошие моменты. Встречи с Айнтрахтом показали, что у нас сильная команда, ведь мы оба раза победили клуб Бундеслиги – для представителя Швейцарии это тоже не является чем-то заурядным. Сейчас нам не удалось показать то, что планировали. Но Шахтер – сильный соперник.

Если бы моя команда играла немного лучше, возможно, мы пробились бы и в полуфинал. Но давайте посмотрим на швейцарский чемпионат. Мы потеряли много искусных исполнителей, быстрых игроков, которые очень хорошо играют в атаке, с дриблингом. Конечно, тяжело сказать, что при этом подборе мы обязательно должны были выходить в полуфинал.

Относительно фаворита пары Интер – Шахтер... Обе команды замечательные. Считаю, что Шахтер за счет своей скорости создаст проблемы Интеру. Нам также известно, что Интер очень хорошо обороняется, имеет в атаке мастеровитых футболистов. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно трудно", – цитирует Коллера официальный сайт Шахтера.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы Шахтер уверенно одолел швейцарский Базель со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где уже 17 августа встретится с миланским Интером.

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