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Шахтер – Базель: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

00:48 - Читати українською
Шахтер – Базель: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру оценил игру своих подопечных в победном поединке 1/4 финала Лиги Европы против Базеля (4:1).

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
 
Рики ван Вольфсвинкель 90+2’
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
90+2’ Рики ван Вольфсвинкель

"Конечно, после быстрого гола мы стали чувствовать себя еще более уверенно. До игры мы об этом не думали и именно к этому не готовились. В этом сезоне было много матчей, где все не было решено до самого конца. Я научил игроков бороться до последнего. Но после 3:0, конечно, я уже чувствовал себя спокойнее.

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О Интере пока могу сказать только то, что видят все. Это хорошая, сильная, очень хорошо организована команда, и мы это знаем. Один из претендентов на победу в турнире. Наш аналитический отдел уже изучает соперника и позже я смогу предоставить более глубокий комментарий относительно Интера.

Я доволен Бондарем, он провел сегодня очень эффективную игру. Я доволен им, и всей командой.

Мы проживаем в 15 минутах от тренировочных полей. Нам нужно восстановить игроков и готовиться к следующему матчу. УЕФА все прекрасно организовал, мы имеем все необходимые условия", – сказал Каштру после матча в Гельзенкирхене.

Напомним, полуфинальный поединок ЛЕ Интер – Шахтер состоится 17 августа.

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Источник: Футбол 24
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