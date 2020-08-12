Шахтер – Базель: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

"Конечно, после быстрого гола мы стали чувствовать себя еще более уверенно. До игры мы об этом не думали и именно к этому не готовились. В этом сезоне было много матчей, где все не было решено до самого конца. Я научил игроков бороться до последнего. Но после 3:0, конечно, я уже чувствовал себя спокойнее.

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

О Интере пока могу сказать только то, что видят все. Это хорошая, сильная, очень хорошо организована команда, и мы это знаем. Один из претендентов на победу в турнире. Наш аналитический отдел уже изучает соперника и позже я смогу предоставить более глубокий комментарий относительно Интера.

Я доволен Бондарем, он провел сегодня очень эффективную игру. Я доволен им, и всей командой.

Мы проживаем в 15 минутах от тренировочных полей. Нам нужно восстановить игроков и готовиться к следующему матчу. УЕФА все прекрасно организовал, мы имеем все необходимые условия", – сказал Каштру после матча в Гельзенкирхене.

Напомним, полуфинальный поединок ЛЕ Интер – Шахтер состоится 17 августа.

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