Шахтар – Базель: післяматчева прес-конференція Марселя Коллера

"Ми знали і до матчу, що Шахтар – технічна і швидка команда. У "гірників" дуже кваліфіковані гравці, які швидко вибігають в атаку, діють дуже гостро, забивають багато голів. Суперник це продемонстрував. Шахтар був кращим за нас. Проте, вважаю, у нас були один-два моменти – не довели їх до завершення. Погано, що ми дуже рано пропустили.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Ми були достатньо обережними, однак швидко пропустили зі стандарту, тому потім доводилося багато атакувати. Знали, що суперник оперативно перемикається і виходить в напад, що він стане проводити швидкісні контратаки. У Шахтаря швидкі футболісти – це його велика перевага. Ми намагалися діяти компактно, але Шахтар дійсно класна, кваліфікована команда, яка показала всі свої якості. І в півфіналі знову покаже. Я впевнений, що "гірники" створять момент і напевно заб'ють Інтеру. А той факт, що на цій стадії один матч, в принципі, був для нас перевагою. Вважаю, що раунд з двох поєдинків – перевага для сильнішої команди в парі.

Шахтар – Базель: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Загалом, я позитивно оцінюю нашу кампанію у Лізі Європи. Ми добре провели груповий етап, де були важкі суперники: Трабзонспор, Хетафе і Краснодар. Наша команда чудово грала. Я бачив на полі дійсно колектив. У 10 попередніх матчах ми пропустили лише 4 м'ячі. Створювали хороші моменти. Зустрічі з Айнтрахтом показали, що у нас сильна команда, адже ми обидва рази перемогли клуб Бундесліги – для представника Швейцарії це теж не є чимось пересічним. Зараз нам не вдалося показати те, що планували. Але Шахтар – сильний суперник.

Якби моя команда грала трохи краще, можливо, ми пробилися б і в півфінал. Але давайте подивимося на швейцарський чемпіонат. Ми втратили багато майстерних виконавців, швидких гравців, які дуже добре грають в атаці, з дриблінгом. Звичайно, важко сказати, що при цьому підборі ми обов'язково повинні були виходити у півфінал.

Щодо фаворита пари Інтер – Шахтар... Обидві команди чудові. Вважаю, що Шахтар внаслідок своєї швидкості створить проблеми Інтеру. Нам також відомо, що Інтер дуже добре обороняється, має в атаці майстерних футболістів. Матч буде видовищним і цікавим. Я думаю, що якась команда переможе з мінімальним рахунком. Оцінити, хто сильніший, зараз дійсно важко", – цитує Коллера офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено здолав швейцарський Базель з рахунком 4:1 і вийшов до півфіналу турніру, де вже 17 серпня зустрінеться з міланським Інтером.

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