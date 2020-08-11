Шахтер – Базель: Конте оценил уровень потенциальных соперников Интера в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер Интера Антонио Конте в ожидании соперника для своей команды охарактеризовал силу украинской и швейцарской команд.

"Посмотрим, с кем мы встретимся в полуфинале. Шахтер и Базель – команды с различными характеристиками. Мы наблюдали Шахтер в группе Лиги чемпионов с Аталантой.

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Это привыкшая к такому уровню соревнований команда, у них есть качество, много бразильцев. Команда высокого уровня. Базель также достиг выдающихся результатов", – цитирует Конте издание Tuttomercatoweb.

Напомним, матч между Шахтером и Базелем состоится уже сегодня, 11 августа, на Фелтинс-Арене – домашнем стадионе Шальке – в Гельзенкирхене. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары в полуфинале турнира встретится с миланским Интером.

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