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Шахтар – Базель: Конте оцінив рівень потенційних суперників Інтера у півфіналі Ліги Європи

15:42 - Читать на русском
Шахтар – Базель: Конте оцінив рівень потенційних суперників Інтера у півфіналі Ліги Європи
Антоніо Конте / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Інтера Антоніо Конте в очікуванні суперника для своєї команди охарактеризував силу української та швейцарської команд.

 

"Подивимося, з ким ми зустрінемося у півфіналі. Шахтар і Базель – команди з різними характеристиками. Ми спостерігали Шахтар у групі Ліги чемпіонів з Аталантою.

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Це звикла до такого рівня змагань команда, у них є якість, багато бразильців. Команда високого рівня. Базель також досяг видатних результатів", – цитує Конте видання Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Базелем відбудеться вже сьогодні, 11 серпня, на Фелтінс-Арені – домашньому стадіоні Шальке – у Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Переможець пари у півфіналі турніру зустрінеться з міланським Інтером.

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