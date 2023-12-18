Шахтар – Авіспа Фукуока – 2:2 – відео голів та огляд яскравого матчу для України
19:02 - Читать на русском
Шахтар і Авіспа Фукуока розійшлися миром у благодійному товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
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Сікан відкрив рахунок на 7-й хвилині, замкнувши подачу Гочолейшвілі. Втім, ще до перерви Шахтар опинився позаду. На подачі кутового Мія отримав дві спроби розстрілювати Різника – з другої вдалося. Потім оборона "гірників" залишила без нагляду Канаморі, який покотив м'яч у дальній кут.
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На старті другої половини Мар'ян Швед нагадав про себе красивим крученим ударом. Цей гол виявився останнім у зустрічі – 2:2.
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