Шахтер – Арсенал-Киев, Карпаты – Черноморец и еще 2 воскресных матча УПЛ. Анонс

"Футбол 24" представляет анонс 4 матчей 2 тура украинской Премьер-лиги.

Карпаты – Черноморец

17.00. Львов, Украина

Главный арбитр: Денис Шурман

Телетрансляция на канале ZIK, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Перед началом чемпионата были основания полагать, что в этом сезоне Карпаты наконец-то поднимутся в верхнюю часть турнирной таблицы. Львовский клуб весной нашел свою игру, а в течение трансферного окна сохранил состав, однако уже в первом туре УПЛ болельщики "зелено-белых" свои мечты приземлили – команда Олега Бойчишина проиграла Александрии.

Атака Карпат не сумела справиться с плотной обороной соперника – Швед и Карраскаль не имели свободного пространства, чтобы показать свои сильные стороны. Зато в обороне "львов" возникали катастрофические провалы, которыми дважды воспользовалась Александрия. Львовяне ничего не противопоставили неудобному сопернику – надежды на еврокубки пригасли.

Черноморцу наоборот не выдавали никаких положительных авансов, поэтому победа над Олимпиком стала сюрпризом. Еще и учитывая ход самого матча, в котором дончане атаковали гораздо интереснее. "Моряки" выжали максимум из своих моментов, но футбол подопечных Ангела Червенкова не произвел слишком приятного впечатления.

Другое дело, что против Карпат опять же не надо ничего выдающегося. Организованная защита и опека креативных футболистов соперника могут второй раз подряд принести одесситам очки. Черноморец все равно остается одним из главных претендентов на вылет, но матчи с такими командами, которые делают ставку на комбинационный футбол с посредственными исполнителями, идеальные для него.

Ориентировочные составы

Карпаты: Кучинский – Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк – Вербный, Эрбес – Мякушко, Ди Франко, Карраскаль – Швед.

Черноморец: Литовченко – Ярмоленко, Рижук, Грачов, Трубочкин – Савченко, Смирнов – Татарков, Леонов, Чорний – Диденко.

Олимпик – Ворскла

17.00. Киев, Динамо имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Телетрансляция на канале Футбол 1

Олимпик и Ворскла в дебютных матчах чемпионата вполне могли рассчитывать на положительный результат. Донецкий коллектив интереснее выглядел против Черноморца, но неудачные действия в завершающей стадии атак и нереализованный пенальти подписали футболистам Романа Санжара приговор – поражение. Полтавчане на тяжелом газоне Олимпийского изо всех сил сдерживали Динамо, однако ужасная ошибка голкипера заставила их минимально уступить "бело-синим".

В итоге обе команды остались ни с чем, поэтому сегодня мотивация соперников будет на пределе. Ворскла – фаворит, ведь Василий Сачко сохранил всю "бронзовую" основу. Почти не возникает сомнений, что его подопечные останутся в верхней шестерке. Тогда как Олимпик сменил половину состава и находится в поисках оптимальной игры. Старание действовать нестандартно присутствует, но исполнительское мастерство подводит.

Травмированные: Одарюк, Васин, Сергийчук (все – Ворскла)

Ориентировочные составы

Олимпик: Кринский – Зубейко, Гришко, Мелинишин, Немчанинов – Кольцов, Вакуленко – Ксенз, Сондей, Балашов – Загорулько.

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чижов, Даллку, Сапай – Кравченко, Чеснаков – Кобахидзе, Кулач, Ребенок – Коломоец.

Шахтер – Арсенал-Киев

19.30. Харков, Металлист

Главный арбитр: Виталий Романов

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Шахтер начал сезон-2018/19 на минорной ноте, проиграв Суперкубок Украины Динамо. Классическое показало, что обновленная команда Паулу Фонсеки не столь мощная, как прошлогодний чемпионский состав: нет той силы в атаке, с уходом Фреда потерял в мобильности и центр поля, а оборона продолжает проваливаться.

Первый тур частично подтвердил эти выводы – Шахтер скромно обыграл Десну. Для "горняков" ситуация могла быть сложнее, если бы арбитр не отменил гол черниговской команды из-за придуманного офсайда. Без дисквалифицированного Исмаили ощутимо слабеет левый фланг дончан, а бразильский латераль снова не сыграет. Из-за травм основных центрбеков Кривцова и Ракицкого сегодня оборона "горняков" будет выглядеть суперэкспериментально.

Впрочем, вряд ли что-то помешает Шахтеру победить Арсенал-Киев. У Фабрицио Раванелли пока настолько слабая и несбалансированная команда, что "оранжево-черные" должны легко набрать очередные 3 очка в матче с еще одним новичком УПЛ. На прошлой неделе киевляне по всем статьям проиграли Львову, поэтому надеяться на какое-то сопротивление игрокам Шахтера не приходится.

Дисквалифицированный: Исмаили (Шахтер)

Травмированные: Ракицкий, Кривцов, Кайоде (все – Шахтер)

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Матвиенко, Бутко – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Фернандо – Мораес.

Арсенал-Киев: Ситало – Насонов, Балта, Пирис, Дубинчак – Бушман, Стрижак – Лола, Семчук, Домбровский – Баланюк.

Мариуполь – Десна

19.30. Мариуполь, Стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Сергей Бойко

Телетрансляция на канале Футбол 2

Десна имеет шанс завоевать свою первую победу в УПЛ. Мариуполь за несколько дней провел 2 матча одним составом, а возможности применить ротацию Александр Бабич не имеет – слишком короткая скамейка запасных и отсутствие равноценной замены основным игрокам. Интенсивный еврокубковый график с перелетами в Швецию в начале сезона прибивает его команду. К тому же, приазовцы выглядели неубедительно в первом туре против Зари.

В четверг Мариуполь в квалификации Лиги Европы не удержал победу над Юргорденом, поэтому возникает соблазн поберечь силы на ответный матч. Десна должна воспользоваться этой ситуацией – в распоряжении Александра Рябоконя хороший коллектив, оценивать который на основе поражения Шахтеру будет не совсем правильно.

Травмированный: Картушов (Десна)

Ориентировочные составы

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Белый, Яворский, Быков, Демири – Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко – Фомин.

Десна: Литовка – Люлька, Братков, Гитченко, Мостовой – Коберидзе – Волков, Огиря, А.Фаворов, Д.Фаворов – Филипов.

"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити